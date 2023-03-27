27, 03, 2023 - 8:16 مساءً

المقداد للأمين التنفيذي للإسكوا: ضرورة العمل على الخطط المتعلقة بالتعافي المبكر من آثار الأزمة والزلزال

سورية 

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والوفد المرافق.

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء على أهمية التعاون القائم بين الحكومة السورية والإسكوا، وعلى ضرورة العمل في المرحلة الراهنة والقادمة على الخطط المتعلقة بالتعافي المبكر من آثار الأزمة والزلزال، وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تنسيق العمل بين الإسكوا والجهات السورية المعنية.

وأشار المقداد إلى أثر العقوبات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على سورية، والتي ظهرت تداعياتها بشكل أكبر بعد الزلزال الذي ضرب سورية في شهر شباط الفائت، والذي أظهر زيف ادعاءات الغرب بأن العقوبات لا تؤثر على الشعوب، داعياً إلى العمل على رفعها بشكل فوري.

بدورها عرضت دشتي خطط العمل التي تضعها الإسكوا للتعامل مع الاحتياجات الوطنية ذات الأولوية في سورية، معربةً عن ارتياحها للتعاون القائم مع سورية، وأكدت أن الإسكوا ستعمل في المجالات الاقتصادية والتعافي المبكر.

وأشارت دشتي إلى أن أولويات العمل بالنسبة للإسكوا في سورية تتمثل في دعم البنية التحتية لمختلف القطاعات كالمياه والكهرباء والإدارة وتمكين المرأة والاقتصاد الرقمي وغيرها من مجالات التعاون.

حضر اللقاء قصي الضحاك مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات، وكريم خليل أمين سر لجنة الإسكوا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

犀利士

美國禮來（Lilly）製藥廠研製出品的一種口服治療ED的藥物 犀利士用於治療勃起功能障礙以及早泄，對於勃起功能減退與早泄有非常顯著的改善，其藥理是使陰莖海綿體平滑肌放鬆，便於陰莖快速充血達到滿意的堅硬勃起

犀利士（Cialis）又譯他達那非，商品名為希愛力，是治療勃起功能障礙的藥物。口服犀利士後約半小時到一小時內起效，藥效可能持續36小時。

犀利士（Cialis)是常見用於治療勃起功能障礙的藥物。本文將會介紹犀利士如何治療勃起功能障礙、服用後可能會出現的副作用、犀利士與他達拉非 （Tadalafil）的分別。

經衛生署核准銷售使用的治勃起功能障礙（陽痿）的口服藥只有犀利士、威而鋼、樂威壯，他們對治療陽痿不舉都有著非常顯著的 效果。其中前兩種是最為著名、銷量最大。必利勁犀利士樂威壯樂威壯日本藤素