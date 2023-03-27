بخبرات صينية.. استراتيجية جديدة لصنع اللقاحات

كشفت دراسة صينية جديدة أجراها علماء من جامعة تشجيانغ ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية استراتيجية جديدة لصنع اللقاحات تنطوي على محاصرة الفيروس الحي في هلام مائي وقائي من أجل تنشيط الاستجابة المناعية للجسم بشكل سريع وآمن وفعال.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة “نيتشر بيوميديكال إنجينيرنغ” العلمية تم عرض لقاح تجريبي يتكون من فيروس زيكا الحي من النوع البري الذي ينقله البعوض، وتمت محاصرته في هلام مائي باستخدام “سقالات شيتوزان” التي تستطيع أن تمنع هروب الجسيمات الفيروسية عبر التفاعل الكهروستاتيكي، ولكنها تسمح بمرور خلايا المناعة، وأظهر أنه يمكن من تنشيط استجابات مناعية طبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى مناعة خلطية وخلوية فعالة تؤمن الحماية ضد عدوى زيكا القاتلة.

وأظهرت مخاطر تفشيات فيروسية جديدة الاحتياج الملح إلى لقاحات جاهزة الاستخدام تتميز بالأمان والفعالية غير أن استراتيجيات تصنيع اللقاحات بفيروس كامل مثل لقاحات الفيروس المعطل قد تؤدي إلى تقليل المناعة وإثارة المخاوف بشأن السلامة، فضلاً عن أنها تحتاج إلى عمليات إنتاج تستغرق وقتاً طويلاً ما يعيق تطبيقها على نطاق واسع.

وبينت الدراسة أن سلالات الفيروسات الخبيثة يمكن تحويلها بشكل مباشر إلى لقاحات من خلال هندسة البيئات الدقيقة المحاصرة للفيروس، ما يمثل استراتيجية واعدة لحماية الصحة ضد أمراض معدية ناشئة.