زاخاروفا: أطفال أوكرانيا يتعرضون للتهميش والاستغلال في أوروبا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مسؤولي الغرب يعتمدون أسلوب النفاق بادعائهم القلق على الأطفال الذين أجلتهم روسيا من مناطق القتال في أوكرانيا، فيما يتعرض الأطفال الأوكرانيون الذين توجهوا إلى أوروبا لانتهاكات تصل إلى حد الاستغلال الجنسي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها على قناة تلغرام: “الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في أوروبا بعد إجلائهم من أوكرانيا يواجهون التهميش في مظاهره المختلفة وحتى أنهم يتعرضون للاستغلال الجنسي”.

وأوضحت زاخاروفا أن تصريحات مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وتحديداً في السويد أكدت هذه الحقائق، حيث وجدت المديرة العامة لإدارة الدولة للحماية الاجتماعية أوليفيا فيجزيل نفسها مجبرة على توجيه تحذير لجميع اللاجئين بضرورة تسجيل أنفسهم لدى الوكالة الوطنية للمهاجرين.

وتابعت زاخاروفا متسائلة: “لماذا يتوجب على الأطفال فعل ذلك؟ بالطبع كي لا يصبحوا ضحايا للاستغلال”.

وأضافت: إن مشهداً مماثلاً لوحظ في فرنسا إحدى الدول التي تلقى شعبية كبيرة لدى اللاجئين الأوكرانيين، حيث اشتكى المحافظ جوزيف زيميت في مقابلة مع لوموند من أنه لا يملك أدنى فكرة عن مكان قرابة مئة ألف أوكراني .. وأن نصف اللاجئين ببساطة فقدوا أي أن السلطات الفرنسية ليس لديها أي فكرة عن مكانهم وماذا يفعلون وكيف يعيشون بعد اجتيازهم الحدود وكأنهم ببساطة ضاعوا في الزحام”.