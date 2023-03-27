لبحث مجالات التعاون الممكنة.. وزير الاقتصاد يلتقي الأمين التنفيذي للإسكوا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي السلطي، الدكتورة رولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتي تزور سورية مع وفد من الخبراء .

وتهدف الزيارة إلى بحث مجالات التعاون الممكنة بين المؤسسات المعنية في سورية واللجنة الأممية لتطوير بيئة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يتيح إطلاق المزيد من البرامج الموجهة من أجل العمل على تحويل أفكار المشروعات الصغيرة إلى نماذج إنتاجية حية قابلة للنمو والاستدامة.

وزارت الدكتورة دشتي الحاضنة التقنية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق، والتي يجري العمل من أجل إطلاقها رسمياً من قبل الدولة السورية قريباً، بحيث توفر بيئة محفزة للطلاب على الإبداع، وتعمل على تطوير وإطلاق المشاريع التقنية التي تلبي احتياجات المجتمع السوري في جميع القطاعات، وتمكين الشباب من تأسيس مشاريع تحقق لهم بداية مناسبة في بيئة العمل والإنتاج.