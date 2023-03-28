أزمة المصارف تؤثر على أسعار النفط!

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، حيث ركزت أسواق النفط على تطورات أزمة المصارف ومخاوف بشأن المعروض ومؤشرات على زيادة الطلب.

وبحسب رويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 78.10 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أي 0.1% إلى 72.89 دولاراً للبرميل.

بالمقابل، تلقت أسعار النفط دعما من مؤشرات على طلب صيني قوي، حيث أشارت توقعات سنوية صادرة عن وحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، أمس، إلى أنه من المتوقع ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 6.2%، خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي إلى 540 مليون طن.