أمطار خفيفة في الساحل.. والحرارة أعلى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ووفقاً لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الساحلية.

ولفتت المديرية إلى أن الأجواء تميل للبرودة ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون صباحا.

أما عن الرياح، بين المديرية أنها جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز 60 كيلومتراً في الساعة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.