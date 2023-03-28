أول منصة طاقة رياح صينية عائمة تبحر إلى أعماق البحار

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري “كنوك” إبحار أول منصة طاقة رياح صينية عائمة لأعماق البحار من مقاطعة قوانغدونغ جنوب البلاد متوجهة إلى مياه مقاطعة هاينان الجزرية أقصى جنوب البلاد.

وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلت عن نائب الرئيس التنفيذي للشركة، يانغ يون، أن المنصة المعروفة باسم “كنوك قوانلان” هي أول مشروع لطاقة الرياح البحرية في الصين، بعمق مياه يزيد على 100 متر، ومسافة تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن الخط الساحلي، لافتا إلى أن “المنصة تضع أساساً صلباً لتطوير طاقة الرياح في الصين من المياه الضحلة إلى أعماق البحار”.

كما بين أنه سيتم ربط الطاقة الكهربائية المولدة من التوربين مع شبكة الكهرباء لمجموعة حقل النفط البحري، لإنتاج النفط والغاز بعد دخول المشروع حيز التشغيل، حيث ستبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية سنوياً 22 مليون كيلوواط ساعي، ما يوفر نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 22 ألف طن كل سنة.

هذا وسيتم تركيب المنصة التي بنتها واستثمرت فيها شركة كنوك في حقل نفط بحري يقع على بعد 136 كيلومترا من مدينة ونتشانغ في مقاطعة هاينان.