اكتشاف مؤشر يؤكد الإصابة بسرطان البروستاتا

اكتشف علماء جامعة تيومين الطبية الروسية ضمن فريق علماء دولي مؤشراً يدل على أن المرء مصاب بسرطان البروستاتا، فيسمح بتشخيص الإصابة ومتابعة مسار تطورها.

ونقلت مجلة “نان كودينغ آر ان ايه ريسيرتش” عن العلماء قولهم: إنه حتى الآن لم تكن هناك مؤشرات موثوقة تساعد على التمييز بين الأنواع العدوانية لسرطان البروستاتا وأشكاله البطيئة وغير العدوانية، لافتين إلى أنهم اكتشفوا هذا المؤشر من تحليل نشاط جزيئات آر ان ايه قصيرة غير مشفرة ذات إمكانات عالية، لتبيان علامات الحيوية لدى مرضى سرطان البروستاتا في مراحل مختلفة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي جرت باستخدام طريقة النسخ العكسي لتفاعل البلمرة المتسلسل أن نشاط هذه الجزيئات يزداد بشكل ملحوظ في أورام البروستاتا المتنقلة مقارنة بالأورام غير المتنقلة.

ويخطط الفريق الدولي لمواصلة العمل في مجال البحث عن الجزيئات المجهرية التي يمكنها التنبؤ بتطور ورم البروستاتا إلى ورم خبيث، لأن اكتشاف المزيد من المؤشرات العدوانية لسرطان البروستاتا سيساعد على ابتكار أنظمة اختبار أكثر موثوقية للتنبؤ بمسار المرض.