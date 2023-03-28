القوات الروسية تدمر مدرعة مطورة على أساس (ليوبارد) الألمانية

دمر الجيش الروسي أول مدرعة ألمانية تم تصنيعها على أساس منصة دبابة “ليوبارد 1” الألمانية.

موقع روسيا اليوم نقل عن مصادر عسكرية روسية قولها: “إنه تم استخدام قذيفة “كراسنوبول” الروسية الفائقة الدقة والموجهة بالليزر لتدمير المدرعة، موضحة أن طاقم هذه المدرعة يضم 4 أفراد، فيما تسلم الجيش الأوكراني 15 مدرعة من هذا النوع فقط حتى الآن”.

من جهة ثانية أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة “جنوب” للقوات الروسية إيفان بيغما بتدمير رادارين أمريكيي الصنع من طراز “ا ن تي بي كيو 50” وموقع لإطلاق النار ومدفع هاون بالقرب من أفدييفكا.

وقال بيغما في تصريح: “إن العسكريين الروس قضوا في منطقة مدينة دونيتسك على مجموعة من العسكريين الأوكرانيين يصل عددهم إلى 10 أفراد، وفي نفس الاتجاه أيضاً دمرت القوات الروسية وحدتين من مدفعية القوات الأوكرانية”.