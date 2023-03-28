حملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري تدين العدوان الإمبريالي ضد سورية

أعلنت الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري إدانتها العدوان الإمبريالي متعدد الأشكال ضد الشعب السوري.

جاء ذلك بعد إعلان الحملة انضمامها إلى الحملة العربية والدولية لكسر الحصار على سورية.

وفي بيان لها قالت الحملة الشعبية المغربية: “إنه بروح إنسانية تضامنية ونضالية تتابع الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري الوضع المقلق في سورية ومعاناة المواطنين والمواطنات الناتج عن سنوات من الاعتداءات الإرهابية فضلا عن العدوان اللاأخلاقي واللاإنساني الذي تعرضت له مؤخراً من الكيان الصهيوني وهي ما زالت تضمد جراحات الزلزال المدمر”.

وأكد البيان مواصلة العمل لدعم الشعب السوري في محنته وإحباط ما يحاك ضده من مؤامرات إمبريالية صهيونية ورجعية، منوها بمبادرة قافلة كسر الحصار على سورية التي تنظمها الحملة العربية والدولية لكسر الحصار عن سورية وغيرها من المبادرات الشعبية.

وأشار البيان إلى مشاركة الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري بوفد يمثلها في قافلة كسر الحصار على سورية إلى جانب التعبئة لها من خلال مهرجان رقمي تعبوي للقافلة العربية والدولية، وإضافة إلى أنشطة أخرى قد تتم برمجتها مستقبلاً.