لاستخدامها بأغراض دفاعية.. كيم جونغ أون يدعو لتعزيز إنتاج المواد النووية

دعا رئيس كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، المسؤولين في بلاده إلى تعزيز إنتاج المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة وزيادة الترسانات النووية، لاستخدامها في أغراض الدفاع عن الأمن والاستقرار في البلاد، ومنع استفزاز سيادة الدولة والشعب.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن كيم، قوله خلال استماعه لإحاطة قدمها معهد الأسلحة النووية، أمس، أنه يجب التوسع بطريقة بعيدة النظر في إنتاج المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة، من أجل التنفيذ الشامل لخطة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن زيادة الترسانات النووية بشكل كبير، ووضع المحفزات لمواصلة إنتاج تلك المواد.

كما أكد الرئيس الكوري ضرورة السعي المستمر لتعزيز قوة بلاده النووية بشكل مطرد والاستعداد بشكل لا تشوبه شائبة لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وأي مكان وأن تكون جاهزة للهجوم، وبذلك فإن “العدو سيخشاهم ولن يجرؤ على استفزاز سيادة الدولة والنظام والشعب”.

وشدد على أن هدف بلاده بشأن زيادة القوة النووية هو الدفاع عن أمن الدولة وضمان السلام والاستقرار فيها.