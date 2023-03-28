منذ العام الماضي.. روسيا تستقبل نحو 5.5 ملايين لاجئ من دونباس وأوكرانيا

ارتفع عدد اللاجئين الذين وفدوا إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا إلى 5.5 ملايين شخص منذ شهر شباط من العام الماضي.

ونقلت وكالة تاس عن وكالات إنفاذ القانون الروسية قولها في بيان اليوم: “إن قرابة 39 ألف شخص، بينهم 15 ألف طفل ما زالوا في مراكز الإقامة المؤقتة، فيما تم احتواء الكثيرين من قبل أقاربهم وغادر جزء منهم الأراضي الروسية”.

ووفقاً للوكالة تم تقديم مساعدة مالية لمرة واحدة بمبلغ 10 آلاف روبل لكل لاجئ مؤقتاً، ليقدر مجموع المبالغ التي تم دفعها بنحو 12.3 مليار روبل.