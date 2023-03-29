الحرارة إلى انخفاض ورياح شديدة على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في أغلب المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً مع فرصة لهطل زخات مطرية فوق المناطق الساحلية والشمالية وبعض مناطق الجزيرة والوسطى والجنوبية مع احتمال تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية.

ويكون الجو ليلاً بارداً ويحذر من حدوث الصقيع خاصة على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة جداً تتجاوز سرعتها الـ 100 كم /سا أحياناً وخاصة على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية والبحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..