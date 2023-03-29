يعتبر التمر وجبة خفيفة صحية وتشتهر هذه الفاكهة باختلاف أنواعها، منها الطري واليابس والحلو والأقل حلاوة، يبدأ به الصائمون إفطارهم في شهر رمضان ليمدهم بالطاقة بعد يوم صيام طويل.

أهم فوائد التمر في رمضان:

يمد الجسم بالطاقة: يعد التمر من أفضل المصادر الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة وذلك لغناه بالألياف والفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى أنّ حبة التمر الواحدة تحتوي 66 سعرة حرارية، 16 غرام من السكريات الطبيعية: ومنها الجلوكوز والفركتوز والسكروز ، مجموعة فيتامينات ب: تساعد في عملية الأيض وتحويل الطعام إلى طاقة.

يساعد في حل بعض المشاكل الهضمية: الأحماض الأمينية والألياف الغذائية من النوعين القابل للذوبان والغير قابل للذوبان هي من أهم المكونات المسؤولة عن فوائد التمر في رمضان، إذ تعمل على تحفيز عملية الهضم وتسريع مرور الطعام في القناة الهضمية، مما يساعد على: التخلص من الإمساك، يمنع الإصابة بالتهابات القناة الهضمية، التخفيف من الاضطرابات المعوية: ومنها مرض الارتجاع المريئي والانتفاخ.

يساعد في تحسين فقر الدم: يعد التعب وضيق التنفس والدوخة من أبرز الأعراض المصاحبة لفقر الدم، ويساعد التمر على التخفيف منها وذلك لأنه: مصدر جيد للحديد: يعتبر نقص الحديد من أشهر العوامل المسببة لفقر الدم، لذلك من الجيد تناول أطعمة غنية به، مصدر غني بالنحاس: يساعد النحاس في عملية امتصاص الحديد وإمداد الجسم بالطاقة.

يساعد في زيادة الوزن بشكل صحي: لأنه غني بالسكريات الطبيعية والكربوهيدرات ويحتوي على البروتين فإنّ التمر يعد غذاءًا مساعدًا للراغبين بزيادة وزنهم بشكل صحي، لذلك إذا أردت زيادة وزنك فقد تكون هذه إحدى فوائد التمر في رمضان لكَ هذا العام.

بالإضافة إلى فوائد التمر في رمضان فإن له عدة فوائد صحية أخرى منها:

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق:

خفض مستويات الكوليسترول السيء.

خفض مستويات ثلاثي الغليسيريد.

ضبط ضغط الدم.

ويعتبر تراكم الكوليسترول السيء (LDL) وثلاثي الغليسيريد (Triglyceride) في الشرايين من العوامل المسببة لأمراض القلب.

يدعم صحة العظام: يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تقوية العظام وتحسين صحتها مثل: الكالسيوم، المغنيسيوم، البورون، السيلينيوم، المنغنيز. يحسن من صحة العين: يعد التمر مصدرا غنيا بالكاروتين، يتحول الكاروتين إلى فيتامين أ والذي يعد من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العين ويمنع الإصابة بالعشى الليلي.

محاذير وأضرار التمر

على الرغم من أنّ للتمر مجموعة من الفوائد إلا أن له بعض الأضرار منها:

زيادة الوزن: لذلك يجب تناوله باعتدال دون إفراط.

الحساسية: يعاني بعض الأشخاص من الحساسية لمادة السلفيت الموجودة في التمر، لذلك عليهم عدم تناوله.

مشاكل في الكلية: لأن التمر غني بالبوتاسيوم فيجب على الأشخاص المصابين بأمراض كلوية استشارة الطبيب قبل تناوله.

المصدر: مواقع متخصصة