لليوم الثالث.. ارتفاع أسعار النفط في المعاملات الآسيوية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً أي 0.5 بالمئة إلى 79.07 دولاراً للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أي 0.8 بالمئة إلى 73.79 دولاراً للبرميل.

وتلقت الأسعار دعماً أيضاً من مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر في السوق إلى أرقام صادرة عن معهد البترول الأمريكي أمس قائلة: إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت نحو 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 24 من آذار الجاري، كما تراجعت مخزونات البنزين نحو 5.9 ملايين برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير نحو 550 ألف برميل.