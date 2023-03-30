30, 03, 2023 - 7:30 مساءً

أجواء غائمة جزئياً وفرصة لأمطار محلية متفرقة

محليات 

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق مناطق متفرقة مع احتمال لتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون بارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة أحياناً وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق منطقة الجزيرة، كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها مع أجواء باردة ليلاً وهبات رياح نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة أحياناً وخاصة على المناطق الوسطى والشرقية والبادية تؤدي إلى إثارة الغبار في تلك المناطق.

 

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

 

  الخميس الجمعة السبت
دمشق 15 / 5 14 /3 18 /5
القنيطرة 10 /3 9 /2 13 /3
درعا 15 / 5 14 /3 18 /5
السويداء 11 /صفر 10 /صفر 14 /2
حمص 13 /3 12 / 4 16 /6
حماة 16 /4 15 /5 19 /7
الحسكة 17 /5 12 /2 15 /4
اللاذقية 16 /10 14 /12 17 /14
طرطوس 16 / 10 14 /12 17 /15
حلب 13 /2 12 /2 17 /6
إدلب 14 /3 12 /3 17 /7
دير الزور 16  /6 13 / 5 17 /8
الرقة 14 /4 12 /4 16 /7

 

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