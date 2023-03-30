في تعاملاتهما التجارية الثنائية.. الصين والبرازيل تتخليان عن الدولار

أعلنت البرازيل والصين توصلهما إلى اتفاق للتخلي عن الدولار، واستخدام عملتيهما المحليتين في تعاملاتهما التجارية الثنائية.

الوكالة البرازيلية للترويج للتجارة والاستثمار (أبيكسبرازيل) ذكرت أن هناك توقعات بأن هذا سيخفض التكاليف، ويعزز التجارة الثنائية أكثر ويسهل الاستثمار.

وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر للبرازيل، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 150 مليار دولار العام الماضي.

وتم الإعلان عن الاتفاق خلال منتدى أعمال صيني برازيلي رفيع المستوى عقد في بكين، وقد جاء في أعقاب اتفاق مبدئي في كانون الثاني الماضي.

في السياق، ذكر مسؤولون أن البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك “بي بي ام” سينفذان التعاملات.

هذا وكان من المقرر أن يحضر الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا المنتدى لكنه اضطر إلى إرجاء زيارته الصين بعد إصابته بالتهاب رئوي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تخلت عن التعامل بالدولار أيضاً مع روسيا وباكستان وعدة دول أخرى.