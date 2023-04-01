المجلس السياسي الأعلى اليمني يدين اعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة على سورية وفلسطين

أدان المجلس السياسي الأعلى اليمني بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة على بعض النقاط في دمشق وريفها.

وقال المجلس في بيان: “نستنكر أيضاً اعتداءات العدو الصهيوني المتكررة على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيراً إلى أنه ناقش خلال اجتماعه آخر المستجدات الداخلية والسياسية والمفاوضات.

ونوه المجلس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في ملف الأسرى بتحرير 706 أسرى، معرباً عن الأمل في أن تكون هناك جولات أخرى للإفراج عما تبقى من الأسرى.