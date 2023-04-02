الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تشهد إضراباً شاملاً

عم إضرابٌ شاملٌ الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، احتجاجاً على جريمة قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي محمد العصيبي عند أحد أبواب المسجد الأقصى، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وكالة وفا ذكرت أن الإضراب، الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1948، شمل قطاع التعليم والقطاع الاقتصادي، حيث دعت اللجنة إلى تنظيم وقفات في جميع بلدات الأراضي المحتلة 1948، رفضاً لجرائم الاحتلال وسياساته العدوانية وممارسات التمييز العنصري.

وأكدت اللجنة أن الرد، على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأدت لاستشهاد العصيبي، يجب أن يكون بتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والقدس في هذه الأيام، تحديداً من شهر رمضان.