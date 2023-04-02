الأهلي المصري يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

اقتنص الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الهلال السوداني (3-0)، مساء السبت في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بالبطولة.

تقدم محمود عبد المنعم “كهربا” للأهلي في الدقيقة (25) وسجل البديل حسين الشحات ثنائية في الدقيقتين (65 و81) ليمنح الفوز والتأهل للفريق الأحمر الذي رد اعتباره بعد الخسارة (0-1) أمام الهلال في السودان.

ورفع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر رصيده إلى 10 نقاط مقتنصا الوصافة على حساب الهلال بأفضلية المواجهات المباشرة، بينما تصدر صن داونز الجنوب أفريقي المجموعة ب14 نقطة.

واكتملت الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد صعود الوداد المغربي في صدارة المجموعة الأولى وخلفه شبيبة القبائل الجزائري بعد فوز الوداد بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة.

وتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في صدارة المجموعة الثانية ومعه الأهلي المصري.

وصعد الرجاء المغربي في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ومعه سيمبا التنزاني في الوصافة.

وتأهل الترجي التونسي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة وخلفه شباب بلوزداد الجزائري بعد تعادل الفريقين بالجولة الأخيرة.

وتجرى مراسم قرعة دور ربع النهائي للبطولة القارية، يوم الأربعاء المقبل في القاهرة.