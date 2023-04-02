06, 04, 2023 - 6:13 مساءً

البافاري يحسم كلاسيكو البوندسليجا

رياضة 

واصل بايرن ميونخ ترسيخ عقدته لغريمه بوروسيا دورتموند في المواسم الأخيرة، بعدما حقق فوزا عريضا بنتيجة (4-2) على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من الدوري الألماني.

رباعية الفريق البافاري جاءت عن طريق جريجور كوبيل (هدف عكسي) وتوماس مولر “ثنائية” وكينجسلي كومان، في الدقائق 13 و18 و23 و50، فيما أحرز إيمري تشان “ركلة جزاء” ودونيل مالين هدفي دورتموند (ق72 و90).

الانتصار أعاد بايرن من جديد لصدارة البوندسليجا بوصوله للنقطة 55، فيما تراجع دورتموند للمرتبة الثانية عند 53 نقطة.

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