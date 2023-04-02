بعد الفوز على إلتشي.. “ليفاغولفسكي” يحقق رقماً قياسياً في الليغا

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، رقما مميزا خلال مواجهة إلتشي، مساء السبت، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 20.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي افتتح التسجيل 7 مرات هذا الموسم في الليجا حتى الآن، أكثر من أي لاعب آخر بالمسابقة.

وواصل برشلونة سلسلة انتصاراته بالفوز (4-0)، خلال مواجهة إلتشي، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وسجل رباعية البارسا، كل من “روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 20 و66، وأنسو فاتي 56، وفيران توريس 70.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز الأخير.