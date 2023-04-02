كيف يصوم مرضى القلب في رمضان بشكل آمن؟

يختلف وضع مرضى القلب خلال شهر رمضان من شخص إلى آخر بناء على الحالة الصحية ومدى قدرة الشخص على الصيام، فهناك من يجد في هذا الشهر فائدة صحية كبيرة، وهناك من يكون عرضة لمخاطر إذا لم يلتزم باستشارة الدكتور وتطبيق النصائح اللازمة.

ومن أبرز النصائح للتعامل مع الصّيام في شهر رمضان؟

1-تقليل كميات الطعام وتناولها على مراحل.

2-تجنب الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون والأملاح.

3-شرب الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.

4-عدم تناول السوائل الغنية بالسّكر.

5-الحرص على تناول كميات صغيرة من الطعام على أربع مراحل مقسمة على مدار اليوم.

6-ضرورة ممارسة التمارين الرياضية كالمشي.

7-مراجعة الدكتور في حال الشعور بالدوخة أو تسرع دقات القلب أو الإعياء الشديد.

ان مرضى القلب الذين لديهم وضع صحّي مستقر، بإمكانهم صوم شهر رمضان دون أية مشاكل صحية، خاصة في حال الالتزام بالنظام الغذائي الصحي، واستشارة الطبيب لتحديد مواعيد تناول الأدوية والجرعات المناسبة.