لمثل هذه الفترة من السنة.. درجات الحرارة مرتفعة

تقترب درجات الحرارة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، حيث ترتفع نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

نشرة المديرية العامة للأرصاد الجوية ذكرت أن الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والشمالية الشرقية.

في حين يكون الجو بارداً نسبياً ليلاً، بحسب المديرية، التي حذرت أيضاً من تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر وخاصة في المناطق الوسطى.

وبالنسبة للرياح، بينت نشرة المديرية أنها غربية إلى جنوبية غربية مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً بالساعة، وخاصة على المرتفعات الساحلية، تتحول مساء إلى شمالية غربية على المناطق الداخلية، فيما يكون البحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.