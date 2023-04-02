وفد سورية يتوجه إلى موسكو.. ماهي النقاط التي سيركز عليها؟

غادر وفد الجمهورية العربية السورية، برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، دمشق متوجهاً إلى موسكو، للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا.

وبحسب ما نقلت وكالة سانا عن الدكتور سوسان، فإن وفد الجمهورية العربية السورية سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 نيسان، وفي اليوم التالي 4 نيسان سيشارك في الاجتماع الرباعي.

وأضاف سوسان بأن الوفد سيركز بالتحديد على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.