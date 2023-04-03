الإنذار الأزرق في الصين يتجدد!!

للتحذير من العواصف المطيرة في أجزاء من البلاد، جدد المركز الصيني للأرصاد الجوية إصدار إنذار باللون الأزرق.

وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلت عن المركز أنه “من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على أجزاء من هوبي وهونان وجيانغشي وآنهوي وخنان وشاندونغ وجيانغسو وشنشي وشانشي وقوانغشي وتشونغتشينغ، اعتباراً من صباح اليوم وحتى صباح الغد”، متوقعاً أن تصل غزارة الأمطار إلى 130 ميلليمتراً في أجزاء من أنهوي وهوبي وهونان مصحوبة بعواصف رعدية.

المركز طالب الإدارات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً للحالات الطارئة، وخاصة في المدارس بما يضمن سلامة الطلاب، محذراً السائقين من حدوث فيضانات واختناقات مرورية.

ويوجد في الصين نظام تحذير من الطقس مكون من أربعة مستويات محددة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر التحذير الأشد يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.