الذهب يرتفع ألفي ليرة في السوق المحلية

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم ألفي ليرة سورية عن السعر الذي سجله الخميس الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 403 آلاف ليرة وسعر شراء 402 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 345429 ليرة و 44429 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 15 مليوناً و50 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و 450 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى 0112248005 و0112230766.