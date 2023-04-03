خلال اقتحام الاحتلال.. استشهاد فلسطينيين اثنين واعتقال آخرين مناطق بالضفة الغربية

استشهد فلسطينيان، واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة جهات، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاستشهاد الشابين محمد الحلاق ومحمد أبو بكر، كما قامت باعتقال شابين آخرين، واعتدت على مستشفى نابلس التخصصي بقنابل الغاز السام.

وبارتقاء الحلاق وأبو بكر ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 95 شهيداً بينهم 17 طفلاً .

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في القدس وبلدتي الطور في جنوبها الشرقي وبيت حنينا شمالها، واعتقلت ستة فلسطينيين، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محيط المسجد الأقصى.