مخاوف رفع الفائدة الأمريكية تؤثر سلباً على أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعد إعلان مفاجئ من “أوبك بلس” بخفض إنتاج النفط أثار مخاوف بشأن التضخم، وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أيار المقبل.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعاً بحوالي 0.8% إلى 1951.37 دولاراً للأوقية، بحسب رويترز، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1968.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 23.56 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1% إلى 981.89 دولاراً، والبلاديوم 0.7% إلى 1449.94 دولاراً.