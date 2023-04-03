515 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم أن حصيلة حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة وصلت إلى نحو 515 حالة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر قوله: “إن مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق مختلفة الشدة، جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق في البلاد أمس، مشيراً إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة”.

وأوضح البدر أنه تمَّ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بمتابعة من وزير الصحة صالح الحسناوي، مع استنفار مستمر لسيارات الإسعاف، لافتاً إلى أن أغلبهم غادروا المستشفيات.