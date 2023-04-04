الأرصاد: ارتفاع في الحرارة والأجواء سديمية مغبرة في بعض المناطق

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

بحسب نشرة المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع أجواء سديمية مغبرة، وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والبادية والجزيرة بعد الظهر والمساء.

وبينت المديرية أن الرياح تكون جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم بالساعة، وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وعن توقعات يوم غد، نوهت المديرية إلى أنه يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحيانا مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية