الخارجية: سياسات “إسرائيل” ورعاتها العدوانية تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل ومرحلة جديدة من عدم الاستقرار

حذرت سورية الاحتلال الإسرائيلي ورعاته من مخاطر سياساته العدوانية التي تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل، مؤكدة أن “إسرائيل” تسير على خطى الغرب في تصدير الأزمات والهروب من المشاكل الداخلية إلى الاعتداءات والجرائم الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأيام الأربعة الماضية اعتداءات طالت مناطق في دمشق ومحيطها وحمص وريفها، أدت إلى استشهاد مدنيين وإصابة عدد آخر وإلى أضرار مادية.

وتابعت وزارة الخارجية: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تتلطى فقط خلف مظلة الحصانة والدعم اللامحدود من قبل حُماتها، وإنما تسير على خطى رعاتها في واشنطن وعواصم غربية أخرى في تصدير الأزمات والهروب من المشاكل الداخلية إلى الاعتداءات والجرائم الخارجية في تكريس لنهج ينتهك بشكل فاضح القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف إلى تكريس قوانين القوة وشريعة الغاب بدلاً من قوة القانون والقيم الإنسانية.

وأكدت الخارجية أن سورية تحذر “إسرائيل” ورعاتها مرة أخرى من مخاطر هذه السياسات العدوانية التي تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل ومرحلة جديدة من غياب الأمن وعدم الاستقرار.