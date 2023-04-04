قرار لمصلحة فلسطين في مجلس حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، خلال دورته العادية الـ 52 قراراً لمصلحة فلسطين تحت البند الثاني من أجندته حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

وكالة وفا الفلسطينية ذكرت أن 38 دولة صوتت لمصلحة القرار ودولتين ضده هما مالاوي والولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت سبع دول عن التصويت.

في السياق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات متعلقة بفلسطين في هذا الوقت يعدان شكلاً من أشكال رفض الممارسات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنوه بحق الشعب الفلسطيني.

ولفتت الخارجية إلى أنها ستعمل جاهدة لتحويل هذه القرارات إلى خطوات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ، وذلك لردع ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي واحترامه في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل على مساءلة سلطات الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشددة على أن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون.