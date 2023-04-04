04, 04, 2023 - 2:38 مساءً

موسكو تفرض إجراءات تقييدية على حسابات معهد غوته المصرفية

دولي-سياسة 

 

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الإجراءات التقييدية على حسابات معهد غوته الألماني المصرفية داخل روسيا تعد رداً متناسباً مع إجراءات ألمانيا بحق “البيت الروسي” في برلين.

وصرحت زاخاروفا، بحسب ما نقلت وكالة نوفوستي، بأن موسكو حذرت برلين أكثر من مرة من حتمية اتخاذ إجراءات جوابية رداً على تقييد عمل البيت الروسي في برلين ورغم ذلك تجاهلت ألمانيا تحذيراتنا الصريحة، لافتة إلى أن تطبيق الإجراءات التقييدية المذكورة بحق فروع معهد غوته في موسكو وسان بطرسبورغ ونوفوسيبيرسك هو الرد المتناسب على ذلك الحظر الذي أجرته السلطات الألمانية في كانون الأول الماضي.

كما أشارت إلى أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكن فك تجميد الحسابات المصرفية لمعهد غوته في روسيا إلا بعد الإلغاء الكامل وغير المشروط لتجميد حسابات البيت الروسي في برلين.

تجدر الإشارة إلى أن معهد غوته في موسكو كان أعلن، عبر موقعه الإلكتروني، أنه ألغى لأسباب فنية امتحانات اللغة في المواعيد القادمة، وعادة ما تمكن الشهادات التي يمنحها المعهد الطلاب الروس من الحصول على تأشيرات عمل أو دراسة في ألمانيا.

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