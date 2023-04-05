أزمة بالأيديولوجية الليبرالية.. هكذا علقت زاخاروفا على محاكمة ترامب!

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن صراحة عن ترشحه للانتخابات المقبلة، يعبر عن “أزمة بالأيديولوجية الليبرالية”.

وفي حديث لراديو سبوتنيك، بينت زاخاروفا أن ما يسمى بأزمة الليبرالية، يحدث عندما يمنع النظام، الذي من المفترض أنه قائم على أفكار الحرية والمساواة، أي أمر من شأنه تقييد حرية التعبير أو تقييد الحقوق، لينتهي أخيراً إلى إنكار الذات، وتخطي مبادئه، واللجوء إلى القمع.

هذا وكانت محكمة مانهاتن الجنائية وجهت، أمس، لوائح اتهام ضد ترامب بـ 34 تهمة، في سابقة للرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.