إحباط هجوم على مجمع تابع لوزارة الدفاع في أصفهان

تعرض أحد مجمعات ورشات العمل التابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة في محافظة أصفهان لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة.

وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أفادت بأن الطائرة أُسقطت من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية المتمركزة في المجمع، مشيرة إلى أن إسقاطها لم يتسبب في وقوع خسائر أو أي أضرار في المجمع.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأعلنت إيران، نهاية كانون الثاني الماضي، عن هجوم فاشل باستخدام مسيرات صغيرة على أحد مجمعات الورشات التابعة لها في أصفهان، حيث تمكنت وسائط الدفاع الجوي للمجمع من إصابة إحدى الطائرات، وانفجرت طائرتان اثنتان.