05, 04, 2023 - 7:07 مساءً

اقتحامات للأقصى.. وإدانات واسعة للاعتداءات الإسرائيلية

سياسة-عربي 

 

ذكرت وكالة وفا أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على المعتكفين في المسجد الأقصى.

وذكر في تغريدة على تويتر أن “هذا الهجوم الوحشي من قبل قوات الكيان الصهيوني الغاصب على المعتكفين والمصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك يكشف مرة أخرى للعالم طبيعة هذا الكيان الإجرامية ومعاداته لحقوق الإنسان”، معتبراً أن هذه الجريمة مدانة بشدة وتتطلب رد فعل فوري من العالم الإسلامي وأحرار العالم والمحافل الدولية المسؤولة.

كذلك أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة قيام قوات الاحتلال باقتحام الأماكن المقدسة والاعتداء على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، مؤكدة أن “هذه الممارسات الصهيونية تستدعي رداً صارماً ومقاومة متعاظمة بما يكفل منع العدو من المساس مجدداً بحرمة المسجد الأقصى”، محملة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب على حماقاته المستمرة من تداعيات وأحداث.

وأدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن بشدة ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم وحشية وما يقوم به من اقتحامات وتدنيس للمسجد الأقصى وارتكاب جرائم وحشية بحق المصلين والمعتكفين داخل المسجد، منوهاً بصمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه التصعيد والغطرسة الصهيونية بكل إيمان وصبر وشجاعة رغم ما يمتلكه العدو الصهيوني من أسلحة.

بدورها أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بمن فيهم النساء في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان أن “مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية علي مستوى العالم”، مطالبة سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الآمنين.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين بالمسجد أصيبوا عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى الليلة الماضية وقيامها بالاعتداء عليهم بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، فيما اعتقل مئات آخرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

犀利士

美國禮來（Lilly）製藥廠研製出品的一種口服治療ED的藥物 犀利士用於治療勃起功能障礙以及早泄，對於勃起功能減退與早泄有非常顯著的改善，其藥理是使陰莖海綿體平滑肌放鬆，便於陰莖快速充血達到滿意的堅硬勃起

犀利士（Cialis）又譯他達那非，商品名為希愛力，是治療勃起功能障礙的藥物。口服犀利士後約半小時到一小時內起效，藥效可能持續36小時。

犀利士（Cialis)是常見用於治療勃起功能障礙的藥物。本文將會介紹犀利士如何治療勃起功能障礙、服用後可能會出現的副作用、犀利士與他達拉非 （Tadalafil）的分別。

經衛生署核准銷售使用的治勃起功能障礙（陽痿）的口服藥只有犀利士、威而鋼、樂威壯，他們對治療陽痿不舉都有著非常顯著的 效果。其中前兩種是最為著名、銷量最大。必利勁犀利士樂威壯樂威壯日本藤素