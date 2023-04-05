اقتحامات للأقصى.. وإدانات واسعة للاعتداءات الإسرائيلية

ذكرت وكالة وفا أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على المعتكفين في المسجد الأقصى.

وذكر في تغريدة على تويتر أن “هذا الهجوم الوحشي من قبل قوات الكيان الصهيوني الغاصب على المعتكفين والمصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك يكشف مرة أخرى للعالم طبيعة هذا الكيان الإجرامية ومعاداته لحقوق الإنسان”، معتبراً أن هذه الجريمة مدانة بشدة وتتطلب رد فعل فوري من العالم الإسلامي وأحرار العالم والمحافل الدولية المسؤولة.

كذلك أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة قيام قوات الاحتلال باقتحام الأماكن المقدسة والاعتداء على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، مؤكدة أن “هذه الممارسات الصهيونية تستدعي رداً صارماً ومقاومة متعاظمة بما يكفل منع العدو من المساس مجدداً بحرمة المسجد الأقصى”، محملة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب على حماقاته المستمرة من تداعيات وأحداث.

وأدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن بشدة ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم وحشية وما يقوم به من اقتحامات وتدنيس للمسجد الأقصى وارتكاب جرائم وحشية بحق المصلين والمعتكفين داخل المسجد، منوهاً بصمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه التصعيد والغطرسة الصهيونية بكل إيمان وصبر وشجاعة رغم ما يمتلكه العدو الصهيوني من أسلحة.

بدورها أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بمن فيهم النساء في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان أن “مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية علي مستوى العالم”، مطالبة سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الآمنين.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين بالمسجد أصيبوا عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى الليلة الماضية وقيامها بالاعتداء عليهم بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، فيما اعتقل مئات آخرون.