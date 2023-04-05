انخفاض ملموس في درجات الحرارة.. هل نشهد هطولات مطرية؟

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً، مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.