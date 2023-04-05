تفويض وزيري دولة بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً بتفويض وزير الدولة، عبدالله عبدالله، بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء، بموجب الأحكام والقوانين النافذة، فيما يتعلق بمتابعة مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية والقيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر المهندس عرنوس قراراً بتفويض وزير الدولة، أحمد بوسته جي، بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة، فيما يتعلق بشؤون مجلس الشعب والقيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.