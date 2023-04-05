فلسطين.. طائرات الاحتلال تعتدي على قطاع غزة

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل منطقة غرب مدينة غزة شمال القطاع ما ألحق بها أضراراً مادية دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

في سياق أخر، ذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت آمر ومنطقتي عصيدة رأس الجوهرة عند مدخل المدينة الشمالي، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

كذلك أصيب 12 فلسطينياً بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية .