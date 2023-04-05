محلياً.. غرام الذهب يرتفع!

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم، 13 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 416 ألف ليرة وسعر شراء 415 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 356571 ليرة، و355571 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 15 مليوناً و525 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و555 ألف ليرة.