أجواء ربيعية معتدلة وفرصة لزخات مطرية فوق المرتفعات الساحلية

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.