لجنة أممية تدين اقتحام الأقصى

أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة واعتقال المئات من المصلين الفلسطينيين، كما ألحق أضرارا بمبنى المصلى القبلي.

وأوضح مكتب اللجنة في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن الممارسات الإسرائيلية مستمرة في ترسيخ احتلال الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس المحتلة، إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 16 عاماً، مبيناً أن الاحتلال زاد من عدوانه واعتداءاته داخل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية عام 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 95 فلسطينياً بينهم 17 طفلاً.

وجدد البيان مطالبته بإلزام “إسرائيل” الامتثال للقانون الدولي بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة واحترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة، واحترام حرية المصلين في الوصول إلى الأماكن الدينية، إضافة إلى وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأكد البيان ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك عودة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.