08, 04, 2023 - 8:13 مساءً

بمشاركة /70/ جناحاً افتتاح ” مهرجان الخير ” بنسخته الثانية في حي المشارقة

حلب-مراسلون ومحافظات 

البعث ميديا || حلب – معن الغادري
انطلقت مساء أمس على أرض سوق هنانو – الكراج القديم – في حي المشارقة بحلب فعاليات ” مهرجان الخير ” في نسخته الثانية، بمشاركة نحو / 70 / جناحاً للمنتجات الاستهلاكية ويستمر لنهاية شهر رمضان المبارك .
وبين رئيس المكتب المختص في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة محمد فياض أن تنظيم مثل هذه الفعاليات في المناسبات وتحديداً خلال شهر رمضان المبارك، يكسر كل حلقات الوساطة، ويسهم في تقديم المنتجات الغذائية الأساسية من المنتج إلى المستهلك وبأسعار مناسبة كما تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة العرض والطلب.
ولفت إلى أن محافظة حلب تدعم مثل هذه المبادرات والفعاليات الاقتصادية والشعبية وتقدم لها كل التسهيلات الممكنة، لمواجهة الغلاء، والتخفيف ما أمكن من الأعباء عن المواطنين ، منوهاً إلى بمشاركة المؤسسة السورية للتجارة بشكل لافت في السوق، ما يعزز دورها في التدخل الإيجابي والبيع من المنتج الى المستهلك.
يسار إلى أن السوق يضم نحو 70 جناحاً ويحتوي على كافة احتياجات الأسرة خلال شهر رمضان المبارك وبأسعار منافسة من مواد غذائية ومنظفات والبسة وضيافة العيد، إلى جانب العروض اليومية والمسابقات.
وذكرت غادة الكم من مؤسسة السورية للتجارة بحلب أن مشاركة السورية للتجارة بأكثر من جناح في السوق، بهدف تعزيز دور المؤسسة في تدخلها الإيجابي، ولتحقيق التوازن في الأسعار والبيع المباشر دون أي وسيط لكافة الأصناف والمنتجات الغذائية خصوصاً الزيت والسمنة والمعكرونة والكنسروة وسواها بأسعار تنافسية.
ولفت عدد من زوار السوق الى أن الأسعار مناسبة إلى حد ما وهي أقل من الأسعار الرائجة في السوق بنسب مقبولة، مشيرين إلى التنوع الموجود في السوق، خاصة في أجنحة السورية للتجارة.

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