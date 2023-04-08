وزير الصحة: علاقات التعاون بين سورية وإيران في تطور مستمر

أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أهمية الاستمرار في توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين سورية وإيران وتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الصحي.

وأعرب الوزير الغباش خلال لقائه اليوم السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية عن شكره وتقديره لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

بدوره لفت السفير سبحاني إلى التعاون البناء بين الجانبين، ولا سيما على الصعيد الصحي، داعياً إلى مواصلة العمل لزيادة آفاق ومستوى التعاون في مختلف المجالات وتطويرها لما يحقق حياة أفضل وأكثر أماناً واستقراراً للشعبين الصديقين.