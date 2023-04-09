أسقف الإسكندرية: أحيي أبناءنا في سورية.. مهما مر عليهم من صعوبات فسيبنون وطنهم

أكد المطران كريكور كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك أن سورية كانت وستبقى بلد السلام والمحبة، وشعبها سينتصر في الحرب التي فرضت عليه من الخارج ويعيد بناء بلده.

وقال المطران كوسا في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة عقب احتفال عيد القيامة المجيد في كنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك في القاهرة: “ أحيي أبناءنا في سورية، وأقول إننا شعب مهما مر علينا من صعوبات فسنقوم من تلك الحرب التي صنعوها ضدنا .. ورغم الزلزال الذي وقع مؤخرا وأضاف مأساة جديدة فإننا شعب حي يبني ولا يهدم .. سنبني وطننا مع بعضنا البعض، ونربي الأجيال القادمة لكي يكون هذا الوطن الحبيب قويا بأبنائه” .

ووجه المطران كوسا التهنئة إلى القيادة السورية بمناسبة عيد القيامة وشهر رمضان وعيد الفطر القادم، معربا عن تمنياته بأن تعود هذه الأعياد على سورية بالمحبة والتفاهم والعيش المشترك.

حضر احتفالات عيد القيامة باسل سكوتي القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية بالإنابة ولفيف من قيادات الدولة المصرية .