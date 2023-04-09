السيتي يستمر بملاحقة أرسنال

واصل مانشستر سيتي تشديد الخناق على المتصدر آرسنال، بفوزه السهل على مضيفه ساوثهامبتون (4-1) مساء أمس، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي “إيرلينج هالاند (45 و68) وجاك جريليش (58) وجوليان ألفاريز (75 من ركل جزاء)”، فيما سجل ساكو مارا هدف ساوثهامبتون الوحيد (72).

وارتفع رصيد السيتي إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط وراء آرسنال الذي يلعب مساء اليوم أمام ليفربول في قمة الجولة، فيما بقي ساوثهامبتون بالمركز العشرين والأخير برصيد 23 نقطة.