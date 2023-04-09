بمشاركة /25/ جناحاً افتتاح “سوق رمضان الخيرD” بالسلمية

البعث ميديا || حماة- يارا ونوس

انطلقت مساء أمس فعاليات ” سوق رمضان الخيري على أرض الصالة الرياضية بمدينة السلمية، بمشاركة نحو / 25 / جناحاً للمنتجات الاستهلاكية والغذائية والالبسة، وفي تصريح خاص للبعث ميديا بين محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة: ان افتتاح هذا السوق الخيري هو الأول على مستوى المحافظة الذي انطلق من أجل تأمين احتياجات الأسر من مواد متنوعة بأسعار مخفضة من المنتج إلى المستهلك مباشرة بالإضافة لخلق المنافسة ضمن السوق الواحدة.

مبيناً أن تنظيم مثل هذه الفعاليات في المناسبات وتحديداً خلال شهر رمضان المبارك، يكسر كل حلقات الوساطة.

وبين عدد من زوار السوق أن الأسعار مناسبة إلى حد ما وهي أقل من الأسعار الرائجة في السوق بنسب مقبولة.