بمناسبة عيد الفصح.. إقامة الصلوات والقداديس بحلب

البعث ميديا || حلب – معن الغادري:

احتفلت الطوائف المسيحية في حلب التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس .

وأكد رؤساء الطوائف المسيحية خلال عظتهم أن عيد الفصح المجيد هو عيد المحبة والسلام والتعاضد والتضامن ، مشيرين إلى أن سورية أرض مباركة وستبقى منارة للمحبة والسلام وأنموذجاً يحتذى للاخاء والتعايش المشترك وقبلة العالم أجمع لما تكتنزه من تاريخ عريق ومجيد فهي أرض الحضارة ومهد الديانات السماوية .

وتضرع رؤوساء الطوائف الى الله أن تكون هذه المناسبة المجيدة بمثابة القيامة الجديدة والمتجدد لسورية، و أن يحفظ قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وجيشنا وأن يمد أبناء شعبنا بالقوة والعزيمة لاجتياز المحن والتغلب عليها والنهوض نحو حياة جديدة ومستقبل مشرق، وتحصين وطننا ضد كل الأعداء والطامعين، مستذكرين في عيد الفصح خلاص سورية والانتقال من الظلمة إلى النور.

وخلال تقديمه التهاني بهذه المناسبة أكد أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور أن سورية ستبقى قوية ومنيعة وعزيزة بشعبها ومبادئه وقيمه وثوابته ولجيشه وقائده ، مشيراً إلى أن سورية ستبقى منارة للمحبة والسلام وأنموذجاً يحتذى للإخلاء والعيش المشترك وقبلة العالم أجمع لما تكتنزه من تاريخ عريق ومجيد فهي أرض الحضارات ومهد الديانات السماوية .

وبين منصور أهمية الدور الكبير المنوط بالمؤسسة الدينية للمساهمة الفاعلة في إعادة بناء الإنسان ومحاربة الفكر الإرهابي الظلامي ، إضافة إلى تمسكها بالأرض ودعوة كل الطوائف إلى التشبث بالوطن وعدم مغادرته .

من جانبه أكد محافظ حلب حسين دياب أن الاحتفال بعيد الفصح المجيد هو تكريس لمعاني المحبة والسلام ويعكس إرادة الحياة وتصميم وعزيمة أبناء الوطن على النهوض مجدداً ، مؤكداً أن مسيرة الإعمار والبناء مستمرة وفي مختلف المجالات وبروح عالية من المسؤولية الوطنية لتعود حلب إلى سابق ألقها ونضارتها ، مبيناً الجهود المبذولة لتسريع عملية التعافي من آثار الزلزال، وما ينفذ من خطط وبرامج اسعافية واستراتيجية لاستكمال مشروع البناء والإعمار، مؤكداً أن سورية كما انتصرت عسكرياً ستنتصر في كل المعارك وستبقى عصية على أعدائها ولن تساوم على مبادئها وكرامتها وستفشل كل المؤامرات وستكسر كل القيود والحصار وستعود أقوى مما كانت.

شارك في تقديم التهاني قائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب والدكتور المهندس معد المدلجي رئيس مجلس مدينة حلب وفعاليات حزبية ورسمية وأهلية.

تصوير – يوسف نو