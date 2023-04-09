حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم، حيث تغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة مع فرصة ضعيفة ليلاً لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وخاصة الجنوبية والشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية فوق المناطق الجنوبية ودمشق، وشرقية إلى جنوبية شرقية فوق باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم في الساعة أحياناً، وخاصة في المناطق الشرقية والبادية مثيرة للغبار مع فرصة لتشكل عواصف رملية في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر في أغلب المناطق، وتكون غزيرة أحياناً مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …